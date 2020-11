Afgewezen kandidaat-investeerder François Fornieri overweegt gerechtelijke stappen tegen Standard-voorzitter Venanzi

Het rommelt aan de boorden van de Maas. In een interview met Het Laatste Nieuws laat de afgehaakte kandidaat-investeerder François Fornieri doorschemeren dat hij gerechtelijke stappen overweegt tegen Standard-voorzitter Bruno Venanzi. “Hij heeft mijn imago besmeurd.”

De 58-jarige CEO van pharmabedrijf Mithra leek lange tijd op weg om mede-eigenaar te worden van Standard. Tot de Luikse club vorige week een communiqué verspreidde om te zeggen dat de deal was afgeblazen. “Ik heb mijn woord gehouden, de andere partij niet”, aldus Fornieri. “Plots verbrak hij het contract. Ik vind dat niet correct. En ik ben er écht ziek van geweest.”

Over het hoe en het waarom blijft Fornieri vaag. Hij zou het geld niet hebben gehad, zou uitstel van betaling hebben gevraagd waarna Venanzi besloot de piste Fornieri af te sluiten. “Maar zo is het niet gegaan”, zegt Fornieri. “De banken waren bezorgd en hebben me gewaarschuwd op het moment dat ik het geld overmaakte op mijn rekening. ‘François, er zijn financiële en juridische zorgen. Pas op, want mochten ze veroordeeld worden, word je daar wellicht aan gelinkt. Je hebt 50% van de aandelen. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Misschien moeten we dan rekeningen van Mithra bevriezen en ben jij je statuut van ‘fit and proper’ kwijt.”

Fornieri stelt zich vragen bij het feit dat het stadion toebehoort aan Immobilière - waarin onder meer Axel Witsel en Nacer Chadli investeren - en niet langer aan Standard. “Daar is volgens mij sprake van belangenvermenging. Venanzi is patron van de Immobilière én van de club. Ik betwijfel of de banken dat zomaar aanvaarden.”

Het water tussen Venanzi en Fornieri is voorlopig diep en de zakenman sluit een gerechtelijke procedure niet uit. Hij nam intussen een advocaat onder de arm. “Meneer Venanzi weet wat ik hem verwijt. Ik sta recht in mijn schoenen. En mocht het nodig zijn, zal ik stappen ondernemen tegen Monsieur Venanzi, maar niet tegen Standard. Ach, ik probeer altijd tot een vergelijk te komen in een dispuut. Ik heb geen agressief karakter. Alleen: hij heeft mijn imago proberen te bevuilen, terwijl hij zelf in fout is. Dat is aangekomen.”