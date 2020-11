Trump gaat strijd aan met farmabedrijven: “VS moeten laagste prijs krijgen”

Farmabedrijven die in de VS medicijnen verkopen, zullen dat tegen de laagste prijs ter wereld moeten doen. Dat stelt de Amerikaanse president Trump in een nieuw plan om de kosten voor geneeskundige zorgen te drukken. In één adem voegde hij er aan toe dat de farmabedrijven hebben geprobeerd zijn verkiezingscampagne te dwarsbomen.

Trump kondigde vrijdag twee maatregelen aan om “miljarden dollars” te besparen op de gezondheidszorg. Een eerste is om de “tussenpersonen” uit te schakelen. De kortingen die farmabedrijven nu al geven blijven te vaak bij deze “rijke personen” kleven, zegt Trump. Vooral de ouderen zouden er baat bij hebben dat die lagere kosten bij de patiënten terechtkomen. Dat zou “honderden of duizenden” dollars per patiënt schelen.

Vanaf 1 januari wil Trump ook dat een “first nation rule” van toepassing wordt. Die zou farmabedrijven verplichten om voor elk medicijn de laagste prijs te vragen die ze elders te wereld voor hetzelfde medicijn krijgen. Hij verwacht dat de prijs van sommige medicijnen hierdoor met 70 tot 80 procent omlaag kan. Hoe hij concreet de farmabedrijven wil dwingen die laagste prijs te aanvaarden, gaf hij niet aan.

Trump verweet de “big farma” om “generaties lang” Amerikanen “misbruikt te hebben”. Zo zou de hoge prijs voor insuline “families kapotgemaakt hebben”. Trump maakt zich sterk dat dit medicijn niet meer dan 35 dollar per maand moet kosten.

Verkiezingen

Hij sneerde meteen ook dat de farmabedrijven tijdens de verkiezingscampagne “miljoenen geïnvesteerd hebben” in advertenties om hem te besmeuren. “Verkiezingen die ik trouwens won”, claimde hij nogmaals de zege in de verkiezingen, hoewel de Democratische kandidaat Joe Biden voldoende kiesmannen binnenhaalde om in januari president te worden.

Pfizer kreeg van Trump het verwijt pas na de verkiezingen te hebben aangekondigd dat er een coronavaccin is gevonden. “Mogelijk zou dat impact gehad hebben, misschien ook niet”, zei Trump daarover.

Daarna gaf Trump nog het woord aan Alex Azar, minister van Volksgezondheid. Aan het einde van de persconferentie verdween de president meteen van het podium. Hij ging niet meer in op vragen van de aanwezige journalisten.