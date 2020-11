Wie anders? Erling Haaland krijgt Golden Boy Award

De Noor Erling Haaland heeft de Golden Boy Award gewonnen, de trofee voor het grootste voetbaltalent jonger dan 21 jaar die jaarlijks door de Italiaanse sportkrant Tuttosport wordt uitgereikt.

De twintigjarige Haaland werd door zijn indrukwekkende prestaties bij RB Salzburg en (sinds januari) Borussia Dortmund beschouwd als de topfavoriet. Vorig seizoen was de doelpuntenmachine in clubverband goed voor 44 treffers in 40 matchen. Dit seizoen staat zijn teller bij Dortmund op 11 goals in evenveel wedstrijden. In het shirt van Noorwegen scoorde Haaland al zes keer in zeven interlands.

Haaland haalde het voor onder meer Ansu Fati (Barcelona), Dortmund-ploegmaat Jadon Sancho en Alphonso Davies (Bayern München). De Noor krijgt zijn trofee op 14 december in Turijn.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de uiteindelijke winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017). Vorig jaar ging de prijs naar de Portugees Joao Felix. Er kon nog nooit een Belg de Golden Boy Award winnen. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).

Dit jaar hoorde Yari Verschaeren (Anderlecht) tot de laatste honderd genomineerden maar hij haalde, in tegenstelling tot Jonathan David, de top twintig niet. De ex-spits van Gent werd zeventiende. (belga)