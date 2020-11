CD&V-voorzitter Joachim Coens houdt vast aan regeerakkoord

CD&V-voorzitter Joachim Coens gaat niet in op het aanbod van zijn N-VA-collega Bart De Wever om met een wisselmeerderheid de wet op de kernuitstap terug te draaien. De christendemocraten houden vast aan het regeerakkoord met evaluatie in november 2021, laat Coens weten.

Bart De Wever biedt de 24 zetels van N-VA in de Kamer aan om de wet op de kernuitstap terug te draaien. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. Het plan van de federale regering om vast te houden aan de kernuitstap in 2025 noemt hij “rampzalig”. “We gaan de meest vervuilende energieproductie hebben van heel de Europese Unie, na Polen, met een enorme prijsstijging voor consumenten en bedrijven.”

Volgens De Wever waren de vier partijen waarmee hij afgelopen zomer kort onderhandelde over een nieuwe federale regering - PS, sp.a, CD&V en cdH - alvast ook voorstander van een levensduurverlenging van de twee recentste kernreactoren. “De gemakkelijkste onderhandelingen die ik ooit heb gevoerd”, zei hij daarover.

Drie van die vier partijen zijn intussen in een nieuwe federale regering gestapt met liberalen en groenen. Volgens de N-VA-voorzitter zijn ze “van hun stoel gevallen door de handigheid van (minister van Energie) Tinne Van der Straeten, die het dossier heel goed kent, om snel te manoeuvreren”.

CD&V-voorzitter Joachim Coens benadrukt dat zijn partij vasthoudt aan het regeerakkoord, waarin de kernuitstap in 2025 wordt bevestigd maar tegelijk ook een evaluatie wordt voorzien in november 2021. Duiken er tegen dan onvoorziene problemen op, dan kan de regering teruggrijpen naar een beperkte inschakeling van kernenergie.

“Het regeerakkoord herbevestigt de kernuitstap, die al beslist was, maar voorziet tegelijkertijd een evaluatiemoment in november 2021 over de bevoorradingszekerheid en de prijs. Dat is voor ons heel belangrijk. De regering zal dan een beslissing nemen. Er is voor ons nu geen reden om daaraan te twijfelen”, zegt hij.

Afgelopen donderdag lieten premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) ook al weten vast te houden aan dat evaluatiemoment in november. Volgens de oppositie is de noodoplossing om de twee recentste kernreactoren na 2025 nog beperkt in te schakelen echter al van tafel, omdat uitbater Engie Electrabel heeft beslist om investeringen in die levensduurverlenging te schrappen.

Van der Straeten benadrukt zaterdag opnieuw dat ze het regeerakkoord volgt. Dat is haar “routekaart voor een duurzaam en welvarend België”, tweet ze. “Onduidelijkheid en uitstel hebben ons in deze situatie gebracht. Visie en expertise is wat ons op koers brengt.”