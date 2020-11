Oppositie boycot tweede ronde parlementsverkiezingen in Georgië

De oppositiepartijen in Georgië weigeren deel te nemen aan de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, die zaterdag/vandaag zou moeten plaatsvinden. Volgens de oppositie is er tijdens de eerste ronde massaal kiesfraude gepleegd.

De eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Georgië vond plaats op 31 oktober. Volgens de officiële cijfers won de regerende partij van miljardair Bidzina Ivanisjvili, ‘Georgische Droom’, die stembusslag met iets meer dan 48 procent van de stemmen, twee procentpunten meer dan de verzamelde oppositie die een coalitie wilde vormen.

Maar volgens die oppositie is er massaal kiesfraude gepleegd. De verkozen parlementsleden van de oppositiepartijen weigeren het parlement te betreden en eisen nieuwe verkiezingen en een nieuwe samengestelde kiescommissie. Tienduizenden Georgiërs kwamen daarvoor de afgelopen weken op straat.

Tweede ronde

Zaterdag zou de tweede ronde van de parlementsverkiezingen moeten plaatsvinden. De verkiezingen van 31 oktober dienden om 133 van de 150 zetels in het parlement proportioneel te verdelen, de andere 17 zitjes zouden zaterdag volgens een uninominaal kiesstelsel worden verdeeld.

Maar de oppositie boycot die tweede ronde en weigert haar kandidaten te laten deelnemen. Het is niet duidelijk of en hoe de stembusslag nu kan doorgaan.

Georgische Droom won de twee voorgaande verkiezingen in 2012 en 2016. Het hoofd van de partij, ex-premier Bidzina Ivanisjvili, zei al dat zijn partij had gewonnen kort na het sluiten van de stembureaus. Oud-president Michail Saakasjvili sprak vanuit Oekraïne dan weer over een triomf van de oppositie. Hij zei ook dat de oppositiepartijen nu “een regering van nationale eenheid” moeten vormen.

Ivanisjvili en Saakasjvili hebben het politieke landschap in Georgië decennialang gedomineerd. Saakasjvili was president van 2004 tot 2013. De 52-jarige werd na een verkiezingsnederlaag bij verstek veroordeeld tot een jarenlange celstraf voor machtsmisbruik, maar toen was hij al naar Oekraïne gevlucht.