De laatste (en kleinste) nazi-jager weigert te stoppen: “Bel me nog eens in 2045. Ik ben tenslotte nog maar 100”

Er zijn mensen die de landing in Normandië meemaakten. Die bij de Slag om de Ardennen waren. Die de bevrijding van de concentratiekampen of de Nürnbergprocessen meemaakten. En dan is er Benjamin Ferencz, die het allemáál meemaakte. Zo’n proces zelfs als hoofdaanklager zonder ervaring, op z’n 27ste. Nu hij de 100 voorbij is, blijft de laatste nazi-jager zijn boodschap met de wereld delen. “Zelfs politici moeten we ter verantwoording roepen.”