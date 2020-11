Boete voor gebruik van openbare vuilnisbak: “Pure kafka”

Oud-Turnhout -

Roel Roelofs (55) uit Oud-Turnhout kreeg een GAS-boete van 25 euro omdat hij een kartonnen doosje van een broodje in een openbare vuilnisbak had gegooid. De vastgoedmakelaar weigerde de boete te betalen en ging in beroep, maar de politierechter behield de boete. “Dit is de waanzin ten top en pure kafka”, zucht de man.