Antwerpfan die wedstrijd tegen Tottenham kon zien overleden

Deurne - Patrick Trimpont, de terminaal zieke Antwerpsupporter die eind oktober zijn laatste wens in vervulling zag gaan en als enige fan de Europese wedstrijd tegen Tottenham mocht bijwonen, is overleden. Dat laat zijn familie weten.

Het was een pakkend moment. De 55-jarige Patrick die samen met zijn vrouw Diane, dochter Tania en zoon Nick eind oktober nog één mooi moment mocht beleven met zijn favoriete club, Antwerp FC. Patrick had een jaar voordien een harde diagnose gekregen: longkanker, uitgezaaid over heel zijn lichaam, terminaal. Maar hij wilde zo lang als het kon nog blijven genieten, samen met zijn gezin. En had nog één wens: een wedstrijd van ‘zijn’ Antwerp meemaken.

Die wens werd werkelijkheid. Dankzij de vzw Ambulance Wens België en de club kreeg hij van de UEFA en de Pro League uitzonderlijk de kans om toch in het stadion aanwezig te zijn bij de Europese wedstrijd tegen Tottenham, samen met zijn gezin. Als enigen, want er was verder geen publiek toegelaten.

Het werd een memorabele avond en niet alleen omdat Antwerp FC die avond een historische zege behaalde tegen het ongenaakbaar gewaande Tottenham. Patrick en zijn gezin werden als koningen onthaald, kregen een vip-rondleiding, gingen met spelers op de foto en werden hartelijk ontvangen door eigenaar Paul Gheysens en zijn vrouw Ria.

Patrick met zijn vrouw Diane, dochter Tania en zoon Nick. Foto: rr

“Een prachtige herinnering”

Patrick en zijn gezin genoten met volle teugen. “We hebben een prachtige herinnering aan papa gekregen”, vertelde dochter Tania (26) een dag later. “Onze papa heeft zo hard genoten. Samen met ons. Langs de ene kant is dit natuurlijk een triest moment, omdat we weten dat het een van onze laatste is. Maar tegelijkertijd was het ook supermooi. Omdat het zo’n unieke belevenis was, voor hem én voor ons. Als papa er niet meer is, gaan we nog vaak kunnen terugdenken aan dit mooie moment met hem. Ons leven lang.”

Patrick Trimpont overleed net geen maand later, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Gazet van Antwerpen wenst vrouw Diane, dochter Tania, zoon Nick en de rest van zijn familie veel sterkte bij dit droevig afscheid.