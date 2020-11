Heisa om pikant standbeeld van Marilyn Monroe: “Respectloos”

In het Californische stadje Palm Springs is ophef ontstaan over de plannen om een acht meter hoog standbeeld van Marilyn Monroe met hoog opwaaiende rok te plaatsen voor de ingang van het Palm Springs Art Museum. “Seksueel geladen en respectloos”, vindt de directeur.

Het bewuste standbeeld van Marilyn Monroe stond van 2012 tot 2014 al in het centrum van Palm Springs, waar het een toeristische trekpleister werd. Nu maakt het gemeentebestuur op voorstel van een aantal lokale hotels plannen om het kunstwerk voor de ingang van het Palm Springs Art Museum te zetten, tot groot ongenoegen van de directeur.

Foto: AFP

“Je komt uit het museum en het eerste dat je ziet is een acht meter hoge Marilyn Monroe met haar achterkant bloot en in ondergoed. We hebben meer dan 100.000 scholieren die jaarlijks naar ons museum komen.” Het beeld is “seksueel geladen” en “respectloos”, klinkt het.

Het standbeeld beeldt Marilyn Monroe af zoals ze te zien was in een iconische scène in “The Seven Year Itch”, een film uit 1955. In die prent staat Monroe op een gegeven moment boven een luchtrooster, waardoor haar rok hoog opwaait en haar billen te zien zijn.