Openbaar ministerie eist levenslang voor moord op Franse jogster (29)

Het openbaar ministerie eist levenslang voor Jonathan Daval, die verdacht wordt van de moord op zijn echtgenote Alexia. De toen 29-jarige vrouw verdween twee jaar geleden toen ze was gaan joggen.

Alexia Daval verdween op 28 oktober 2018 tijdens het joggen. Haar echtgenoot Jonathan verwittigde enkele uren later de politie. Niet lang daarna werd het verkoolde lichaam van de jonge vrouw in een bos in het Oost-Franse Gray teruggevonden, ver weg van haar gewoonlijke parcours. De autopsie wees uit dat ze werd gewurgd.

Haar echtgenoot werd enkele maanden later aangehouden. Hij gaf even later toe dat hij haar vermoordde, maar zegt dat dat “per ongeluk” gebeurde.

Het openbaar ministerie eiste zaterdag voor het hof van assisen in Haute-Saône een levenslange gevangenisstraf voor Daval. De man pleegde “de bijna perfecte misdaad”, zei procureur Emmanuel Dupic. “Ik geloof dat hij haar vermoordde omdat Alexia hem wilde verlaten, zo simpel is het”, klonk het. De jonge vrouw zou de avond voor het drama aan haar echtgenoot hebben verteld dat ze de relatie wilde beëindigen.

De moord op Alexia Daval veroorzaakt heel wat opschudding in Frankrijk. In verschillende steden werden wakes en herdenkingen georganiseerd.