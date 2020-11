Lutgart Simoens in beperkte kring begraven in Edegem, Guy De Pré: “Drie woorden typeerden jou: ‘echt’, ‘oprecht’ en ‘respect’”

Edegem - In Edegem is zaterdag radiopersoonlijkheid Lutgart Simoens begraven. De uitvaartplechtigheid moest door de coronamaatregelen in zeer beperkte familiekring plaatsvinden, maar kon ook gevolgd worden via een livestream van Radio 2.

In normale omstandigheden was de dienst wellicht in de basiliek van Edegem doorgegaan, maar door de coronamaatregelen kon enkel de nabije familie aanwezig zijn. De begrafenis vond plaats in de parochiekerk Heilig Familie te Edegem.

Tijdens de dienst werd een opgenomen eerbetoon van radiopresentator Guy De Pré afgespeeld. Hij nam afscheid van zijn ‘radiomoeder’. “Drie woorden typeerden jou: ‘echt’, ‘oprecht’ en ‘respect’, op de radio en in het leven. Daarom hebben de luisteraars van Radio 2 jou al die jaren op handen gedragen.”

Lutgart Simoens was meer dan veertig jaar lang radiostem voor de openbare omroep. Van 1969 tot haar pensioen in 1993 presenteerde ze elke zondagavond het populaire verzoekprogramma “Vragen Staat Vrij”. Ze overleed zondag op 92-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum Ter Eyke in Edegem.