Rusland verlengt embargo op Europese voedselimport tot eind 2021

De Russische president Vladimir Poetin verlengt het Russische embargo op de import van Europese voedingsmiddelen tot eind 2021. De sancties zijn al sinds 2014 van kracht en zijn een reactie op de westerse economische sancties die er kwamen na de Russische annexatie van de Krim.

Poetin ondertekende zaterdag een decreet om de sancties nog eens met een jaar te verlengen. Westerse voedingsmiddelen, vooral uit de Europese Unie, mogen daardoor niet geïmporteerd worden in Rusland.

De maatregel is al sinds augustus 2014 van kracht en is een reactie op de Amerikaanse en Europese sancties tegen Rusland, hoewel het Kremlin zelf benadrukt dat het vooral de eigen landbouw wil ondersteunen. De westerse sancties zijn het gevolg van de rol van Moskou in het Oekraïense conflict en de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Het import-embargo is nu al voor de vijfde keer verlengd. In juni verlengde de Europese Unie haar economische sancties tegen Rusland al met zes maanden. Die sancties, die alle Russische sectoren viseren, hebben het land in de grootste economische recessie sinds het begin van het millennium geduwd.