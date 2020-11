Blinde marathonloper (50) kan opnieuw zonder begeleider lopen dankzij onderzoekers van Google

Thomas Panek, een blinde man van vijftig, was een begenadigd loper tot hij tegen een paal botste tijdens een marathon. Door het ongeval stopte hij een tiental jaar met het beoefenen van zijn favoriete sport. Maar met behulp van artificiële intelligentie, ontworpen door onderzoekers van Google, heeft hij donderdag een tocht van vijf kilometer gelopen zonder begeleider die hem zei hoe hij moet lopen. ”Om hier te kunnen zijn, is echt emotioneel”, aldus Panek toen hij voor het eerst in jaren in zijn eentje enkele kilometers liep in het New Yorkse Central Park.