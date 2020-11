Wanhoopspoging Trump brengt niets op: parlementsleden Michigan niet overtuigd, Georgia roept Biden uit tot winnaar

De wanhoopspogingen van Donald Trump om de wil van de kiezer naast zich neer te leggen dreigen op niks uit te draaien. Vrijdag probeerde hij zeven Republikeinse parlementsleden van strijdstaat Michigan in het Witte Huis te beïnvloeden om in te grijpen bij de verkiezingsresultaten. Maar tevergeefs. En ook Georgia heeft Biden, na een hertelling van de stemmen, officieel uitgeroepen tot winnaar.

De pogingen van Donald Trump om de verkiezingsuitslag naast zich neer te leggen draaien uit op niets. Vrijdag raakte bekend dat de hertelling van de stemmen in de zuidelijke staat Georgia niets verandert. De Democraat Joe Biden blijft er de winnaar: hij won uiteindelijk met 12.670 stemmen verschil. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Democraat de staat, die goed is voor zestien kiesmannen, binnenhaalt. “Ik leef volgens het motto dat cijfers niet liegen”, zo sprak de lokale minister van Binnenlandse Zaken Brad Raffensperger.

En ook zijn andere zet blijkt een maat voor niets. Donald Trump had zeven Republikeinse parlementsleden van de staat Michigan uitgenodigd in het Witte Huis. Wat officieel de bedoeling was, werd niet gecommuniceerd. Maar naar verluidt hoopte hij hen te kunnen overtuigen om de verkiezingsuitslag aan de kant te schuiven en de bevoegdheid om de zestien kiesmannen aan te duiden, bij henzelf te leggen. In Michigan hebben de Republikeinen de meeste zetels in de lokale Senaat. In theorie zouden die parlementsleden de verkiezingen ongeldig kunnen verklaren, om vervolgens zelf de kiesmannen aan te stellen.

Maar ook die delegatie doorboorde de strategie van de Amerikaanse president en vertelden dat ze geen informatie hadden “die de uitkomst van de verkiezingen in Michigan zou veranderen”. “We zullen de wet en het normale proces volgen, net zoals we tijdens deze verkiezingen hebben gezegd”, verklaarden de twee hoogste Republikeinse leiders van de staat in The New York Times. “De kandidaten die de meeste stemmen winnen, winnen verkiezingen en de verkiezingsstemmen van Michigan.”

Michigan was volgens The New York Times ook een ‘testcase’ zijn. Als de strategie daar zou werken, zou Trump het ook in andere staten zo willen proberen. Op dit moment heeft Trump 232 kiesmannen, 38 te weinig om aan de nodige 270 te komen. Als Michigan kantelt, krijgt hij er 16 bij en komt hij op 248. Daarnaast zou hij dus nog minstens hetzelfde succes moeten boeken in Pennsylvania (20 kiesmannen) en één andere strijdstaat.

Maar zijn plan lijkt niet te werken. Ook de steun voor de president binnen zijn eigen partij brokkelt meer en meer af. Vertegenwoordiger Kay Granger, een hoge Republikein uit Texas, vertelde CNN dat ze “grote zorgen” had over de daden van de heer Trump en dat “ik denk dat het tijd is dat hij zich echt realiseert en heel duidelijk is over wat er aan de hand is.”

Trumps partijgenoot en senator Mitt Romney noemt de tactiek een pure schande. “De president grijpt nu naar openlijke druk op staats- en lokale politici en ambtenaren om de wil van het volk te ondermijnen en de verkiezing te doen kantelen. Het is moeilijk om je een nog ergere, meer ondemocratische actie van een zittende president in te beelden”, klinkt het op Twitter.