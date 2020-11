Zwaar ongeval in Poelkapelle: 19-jarige uit Torhout kritiek en grote ravage in straat

Langemark-Poelkapelle / Torhout - Er is in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor 2 uur een zwaar ongeval gebeurd in de Wallemolenstraat in de bebouwde kom van Poelkapelle. Een negentienjarige raakte zwaargewond.

Een 23-jarige man uit Langemark-Poelkapelle verloor ter hoogte van een vluchtheuvel de controle over het stuur van de oude Mercedes, die in de richting van het Guynemermonument reed. Het voertuig reed wellicht te snel en botste onder meer tegen een verlichtingspaal.

De bestuurder was bij bewustzijn en liep relatief lichte verwondingen op, maar zijn negentienjarige passagier uit Torhout werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket heeft geen verkeersdeskundige aangesteld, omdat de omstandigheden duidelijk waren en er slechts één voertuig bij betrokken was. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor een inbreuk op de coronamaatregelen rond de nachtklok. De wagen was total loss en bijna volledig in tweeën gescheurd.

De takeldienst van Alain Hessel uit Oostnieuwkerke kwam het wrak takelen. Door de brokstukken werd over een afstand van ongeveer honderd meer schade berokkend aan geparkeerde voertuigen, voortuinen en een brievenbus. Door de klap tegen de verlichtingspaal zat de buurt een tijd lang zonder elektriciteit.