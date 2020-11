Minister Petra De Sutter wil dat Bpost extra maatregelen neemt om pakjes thuis te kunnen blijven leveren

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) heeft aan Bpost gevraagd om extra maatregelen te treffen zodat alle pakjes toch nog aan huis geleverd kunnen worden. “We zitten daar vandaag over samen”, zegt ze. “Bpost heeft beloofd dat ze de zaak zullen herbekijken.”

Maar voor handelsfederatie Comeos is dat niet voldoende. “Eerst roept de overheid op om lokaal te kopen. Doen we dat massaal, blijkt dat Bpost, waar de overheid meerderheidsaandeelhouder van is, de job niet aankan”, klinkt het. “Het is al sinds de eerste lockdown dat er problemen zijn. De tarieven gaan de hoogte in, maar de dienstverlening volgt niet.”

Omdat het aantal pakjes bij het postbedrijf dag na dag records breekt, kan het post­bedrijf niet meer voor alle pakjes thuislevering garanderen. Een deel van de klanten moet zijn pakje afhalen bij een van de 2.300 afhaalpunten in het eigen netwerk van Bpost. Het bedrijf sluit ook een tijdelijk partnerschap met De­cathlon, dat zijn winkels inzet als afhaalpunt.