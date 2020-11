E403 tussen Lichtervelde en Torhout urenlang dicht voor alle verkeer na ongeval met 4 auto’s

Lichtervelde / Torhout - In de nacht van vrijdag op zaterdag is de E403 tussen Lichtervelde en Torhout enkele uren volledig afgesloten geweest na een ongeval met vier voertuigen. Daarbij raakten twee bestuurders lichtgewond.

Rond 1 uur verloor een bestuurder uit Kortrijk met hoge snelheid de controle over zijn BMW. Hij raakte van de baan af in een gracht, maar kwam enkele tientallen meters verder opnieuw de baan op. Daarbij raakte hij een Audi A3 die op de rechterrijstrook tot stilstand kwam. Hij had net zijn voertuig verlaten, toen een Volkswagen Transporter vol op hem in reed. De BMW die aan de oorzaak lag van het ongeval ging overkop en kwam nog in aanraking met een andere bestelwagen. Als bij wonder raakten slechts twee van de bestuurders lichtgewond en konden ze zelf hun voertuigen verlaten.

De Kortrijkzaan die aan de oorzaak van het ongeval lag bleek na een ademtest te veel te hebben gedronken en werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor ten minste vijftien dagen. Hij zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. De E403 bleef in de rijrichting Brugge enkele uren volledig afgesloten voor alle verkeer. Pas rond 4 uur waren alle wagens getakeld en was er opnieuw verkeer mogelijk in de richting van Brugge. Omdat de avondklok nog steeds van kracht is, bleef de file nagenoeg beperkt.