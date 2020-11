Afscheid van juf die in eigen huis werd vermoord: “Voor het leed dat jou is aangedaan, zijn geen woorden”

Herentals -

In Noorderwijk (Herentals) namen familieleden in intieme kring afscheid van Mieke Verlinden. De 59-jarige zorgjuf werd op 11 november om het leven gebracht in haar woning. Niet alleen familieleden maar ook vrienden en collega’s zorgden voor een emotionele tekst. “Het doet pijn dat we geen afscheid konden nemen. We wilden jou nog zoveel vertellen”, klonk het. De kleindochters van Mieke, op wie ze zo fier was, mochten bellenblazen voor hun moeke.