Protestactie tegen uitlevering 62-jarige Baskische kokkin: “Morgen wordt ze al op vliegtuig gezet”

Gent - Een dertigtal vrienden en sympathisanten van de in Gent wonende Baskische terreurverdachte Maria “Jaoine” Espina, hebben deze namiddag voor de gevangenispoort aan de Nieuwewandeling een spontane actie gevoerd tegen de uitlevering aan Spanje van de 62-jarige vrouw die in Gent gekend is als kokkin van Baskische specialiteiten. “Haar was een enkelband beloofd maar ze zit al sinds woensdag in de gevangenis.”

“Jaoine is woensdag door vijf man van de speciale eenheden van de politie bij haar thuis in de keuken opgepakt”, zegt Rika, die in hetzelfde gebouw woont aan de Visserij. “Dat gebeurde met veel machtsvertoon. Ik zat bij haar in de keuken en de politie viel binnen alsof ze te doen hadden met een heel gevaarlijke vrouw. Ze keken raar op toen ze daar drie oudere vrouwen zaten zitten met grijze haren.”

Rika is een van de vrienden en buren die deze namiddag met spandoeken proterseetrde tegen de uitlevering van Jaoine, zoals de Baskische vrouw in Gent gekend is. Zij wordt al sinds 1981 door Spanje gezocht voor haar vermeende betrokkenheid bij verschillende dodelijke aanslagen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Na een jarenlange juridische strijd besliste de rechtbank in Gent (waar ze naartoe was gevlucht en al jaren gekend en geliefd is als traiteur en kokkin) dat ze toch mag uitgeleverd worden.

“Uiteraard vinden wij het ongehoord dat zij na al die jaren wordt uitgeleverd voor feiten van veertig jaar die hier in België al lang verjaard zouden zijn”, zegt Anja Sanders, een andere actievoerder. “Maar wat we helemaal niet vinden kunnen, is dat de vrouw zelfs geen tijd heeft gekregen om haar leven hier af te sluiten en afscheid te nemen van de vele vrienden die ze hier heeft. Haar was beloofd dat zij nog een periode in België zou mogen verblijven met een enkelband maar dat is niet gebeurd. Zij is woensdag opgepakt en in een cel geworpen waar zij nog altijd in zit. En morgen zou zij al op een vliegtuig gezet worden richting Spanje.”

De actievoerders zijn bang dat de 62-jarige vrouw heeft volgehouden een mensonwaardige behandeling zal krijgen. Zij hopen ook dat politici hun stem zullen laten horen tegen de uitlevering van een 62-jarige vrouw. “Jaoaine heeft altijd ontkend dat zij de hand had in dodelijk geweld”, zegt haar buurvrouw. “Zij heeft hooguit op de uitkijk gestaan. Nadien heeft zij het geweld van de ETA ook altijd afgezworen. Het is onmenselijk dat ze 40 jaar na de feiten nog in een cel belandt en uitgeleverd wordt.””

“We Love Jaoine” stond op verschillende spandoeken te lezen Foto: gn

Ook haar advocaat Paul Bekaert vreest dat Maria Espina in eenzaam isolement zal geplaatst worden. “De haat van Spanjaarden tegenover Basken is nog altijd heel groot. Maandag al moet zij voor de onderzoeksrechter in Madrid verschijnen. Zij heeft daar een Baskische advocaat maar ik zal vanuit België zeker blijven volgen hoe zij zal worden behandeld.”

Brief uit de gevangenis

Maria Espina zelf schreef ondertussen vanuit de gevangenis een brief aan haar sympathisanten:

“Er is tot op heden geen rechtszaak geweest, noch een uitspraak over mijn schuld”, schrijft ze daarin. “Ik word nu behandeld als een misdadiger, terwijl ik al 17 jaar in Gent leef, er een leven heb opgebouwd en vrienden heb.

De feiten die me ten laste worden gelegd zijn meer dan 40 jaar oud, in België zou dit verjaard zijn. Spanje heeft geen pogingen gedaan om de Basken die samenwerkten met de ETA de hand te reiken. Integendeel, ze worden opgesloten op meer dan 500 km van hun woonplaats, er zijn getuigenissen van martelingen in gevangenissen en eenzame opsluiting.

Ik word als een ‘trofee’ binnengehaald in Spanje, en door België als ‘zoenoffer’ uitgeleverd aan Spanje. Ik heb geen vertrouwen in het Spaanse gerecht, en heb schrik dat ik voor de rest van mijn leven zal moeten zitten. “