Jogger opgepakt die hondje Dribbel doodstak in Waasmunster: dader bekent de feiten

Waasmunster - In het onderzoek naar een jogger die vorige week zaterdag een hondje doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster, is de dader opgepakt. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, nadat camerabeelden van de verdachte werden verspreid. Het gaat om een 43-jarige man, hij heeft de feiten bekend. Het parket vraagt zijn aanhouding voor inbreuken op de wapenwetgeving.

De feiten gebeurden afgelopen zaterdagavond in de Donkerputstraat in Waasmunster. Twee wandelaars waren op pad met hondje Dribbel, toen ze een jogger kruisten. Het hondje, een jack russell, liep even mee met de jogger. De man haalde echter een scherp voorwerp boven stak het dier neer en liep daarna verder. De hond overleed ter plaatse.

LEES MEER. Politie zoekt jogger die hondje zomaar doodstak met twee messteken

De man zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Dendermonde voor feiten van dierenmishandeling en ook voor een inbreuk op de wapenwetgeving. Het parket vraagt zijn verdere aanhouding voor de inbreuk op de wapenwetgeving. De man kan niet worden aangehouden voor de dierenmishandeling op zich.

Want de wet voorziet een mogelijkheid tot aanhouding voor feiten die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer, wat voor dierenmishandeling niet het geval is. Voor inbreuken op de wapenwetgeving is dat wel het geval.