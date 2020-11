Zinho Vanheusden komt op zijn krukken Standard aanmoedigen

Zinho Vanheusden bevindt zich nog eens op Sclessin. Niet om te spelen, wel om Standard toe te juichen vanop de tribune. Vanheusden herstelt momenteel immers van een zware knieblessure die hij begin november opliep in het thuisduel tegen KV Oostende. De kapitein van de Rouches werkt in het revalidatiecentrum van Lieven Maesschalck aan zijn herstel. Naar verwachting is Vanheusden nog minstens zes maanden buiten strijd.