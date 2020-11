Opnieuw politieman in Brussel in elkaar geslagen door man die geen mondmasker droeg

Brussel - Een agent van de politiezone Brussel-Hoofdstad is zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in elkaar werfd geslagen door een man die geen mondmasker droeg. Toen de agent, die met de fiets was, de voorbijganger daarop aansprak, ging de man in eerste instantie lopen. “Maar toen de fietsende politieman hem bijbeende, kwam het tot een gevecht waarbij de agent behoorlijk gewond raakte en naar het ziekenhuis gebracht moest worden”, bevestigt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de Brusselse politie.

De verdachte kon meteen worden opgepakt door agenten die ter plekke waren gekomen ter versterking. Hij zal worden voorgeleid bij het parket. Het is het zoveelste geval van geweld tegen agenten in Brussel. Omdat daders van geweld tegen politie in het verleden vaker meteen door het parket werden vrijgelaten, is eerder door de vakbond NSPV opgeroepen om geen corona-overtreders meer te verbaliseren.