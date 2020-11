Twee minderjarigen geplaatst voor afpersing en poging diefstal met geweld in Brakel

Brakel - Twee minderjarigen die verdacht worden van een afpersing en een poging diefstal met geweld in Brakel, waarbij slachtoffers bedreigd werden met een mes, zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De overvallen gebeurden vrijdag in Brakel, in de buurt van de Brusselsestraat in deelgemeente Nederbrakel. Bij twee afzonderlijke feiten werden een man en een vrouw bedreigd met een mes. De daders konden gevat worden, zegt het parket. Het gaat om twee minderjarigen die voor de jeugdrechter moesten verschijnen. De jeugdrechter heeft beslist om hen voorlopig te plaatsen in een gesloten instelling.