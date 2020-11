Verenigd Koninkrijk en Canada sluiten akkoord over voortzetting handel na brexit

Het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben een akkoord gesloten dat de verderzetting van de huidige handelsstromen tussen beide landen aan dezelfde voorwaarden garandeert na de brexit. Dat heeft de Britse minister van Handel Liz Truss aangekondigd.

De Britse premier Boris Johnson, zijn Canadese tegenhanger Justin Trudeau en de handelsministers van beide landen, Liz Truss en Mary Ng, zijn het zaterdag tijdens een video-overleg eens geworden over de principes van een verdrag dat de continuïteit van de handel tussen Groot-Brittannië en Canada garandeert eens de Britten op 1 januari definitief de Europese douane-unie en de interne markt verlaten.

Het akkoord omvat handelsstromen ter waarde van 20 miljard pond, omgerekend 22,4 miljard euro, en garandeert de tewerkstelling van duizenden werknemers, verzekert Truss.

In principe gaat het om niets meer dan de verderzetting van de handelsvoorwaarden die in het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) zijn opgenomen. Voor Britse bedrijven verandert er dus niets, maar het akkoord vermijdt wel dat er vanaf 1 januari plots douanetarieven worden geheven op de handelsstromen tussen Canada en het Verenigd Koninkrijk. In de loop van volgend jaar zullen Canada en het Verenigd Koninkrijk onderhandelingen opstarten over een ambitieuzer vrijhandelsverdrag met nauwere samenwerking op allerhande domeinen, aldus nog Truss.

Intussen onderhandelen de EU en Groot-Brittannië nog altijd over handelsakkoord dat vanaf 1 januari moet ingaan. Die onderhandelingen verlopen erg moeizaam. Een handelsverdrag is nodig om een harde crash van de Britten uit de Europese Unie te vermijden. Lukt dat niet, dan gelden er vanaf 1 januari tarieven en andere barrières op de handelsstromen over het Kanaal.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)