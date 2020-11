Moord op Franse jogster: echtgenoot krijgt 25 jaar cel

Jonathann Daval is zaterdag veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op zijn vrouw Alexia in oktober 2017. Het openbaar ministerie had eerder op de dag levenslang geëist tegen de man.

Het proces voor het hof van assisen in Haute-Saône verliep zeer gemediatiseerd. De toen 29-jarige Alexia Daval verdween tijdens het joggen. Haar echtgenoot Jonathann verwittigde enkele uren later de politie. Niet lang daarna werd het verkoolde lichaam van de jonge vrouw in een bos in het Oost-Franse Gray teruggevonden, ver weg van haar gewoonlijke parcours. De autopsie wees uit dat ze werd gewurgd.

Haar echtgenoot werd enkele maanden later aangehouden. Hij gaf even later toe dat hij haar vermoordde, maar zegt dat dat “per ongeluk” gebeurde.

Bij de uitspraak voor het hof van assisen bleef de 36-jarige beschuldigde zaterdag kalm en emotieloos.