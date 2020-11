Golf van protest in heel Brazilië nadat zwarte man werd doodgeslagen voor supermarkt door beveiligingsagenten

Op verschillende plaatsen in Brazilië is er protest uitgebroken na de dood van een zwarte man. João Alberto Silveira Freitas werd bij de ingang van een supermarkt door veiligheidsagenten bij elkaar geslagen. Op sociale media doen beelden de ronde van hoe de agenten op de man knielen en hem slaan in het gezicht.

Waarom de beveiligingsagenten de man te lijf zijn gegaan, is niet duidelijk. Volgens lokale media kwam het tot woorden tussen het slachtoffer en een medewerker van de supermarkt. Die riep de beveiligingsagenten bij zich, maar hoe de situatie zo is kunnen escaleren is niet duidelijk. Wel zijn beide agenten aangehouden op verdenking van doodslag door verstikking. Op de beelden is te zien hoe de agenten knielen op het slachtoffer.

Kort nadat de beelden viraal gingen, brak er op verschillende plaatsen in Brazilië protest uit. Gezien het slachtoffer een zwarte man is en de twee veiligheidsagenten wit, wordt een racistisch motief vermoed. Ook omdat de feiten zich aan de vooravond van Dia da Consciência Negra, een dag waarop aandacht gevestigd wordt op ingebakken racisme in Brazilië, waren de protesten hevig.