Bayern München speelt gelijk en ziet zegereeks gestopt, en dan mag het Manuel Neuer nog dankbaar zijn

Bayern München is thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Werder Bremen geraakt. Der Rekordmeister slaagt er zo niet in om voor de zesde opeenvolgende keer te winnen in de competitie. Het mag zelfs blij zijn dat het niet verloor, want Manuel Neuer had nog een paar indrukwekkende reddingen in huis. Nog in de Bundesliga pakte Stuttgart op de valreep een punt bij Hoffenheim. Het werd 3-3 na een waar spektakel. Voor Schalke 04 en Benito Raman werd het dan weer een middag om snel te vergeten.

Bayern Müchen ging in zijn thuiswedstrijd tegen Werder Bremen allesbehalve goed van start. Vlak voor rust ontsnapte Maximilian Eggestein namens Bremen aan de aandacht van de verdediging van de regerend landskampioen en prikte de 0-1 binnen. In de tweede helft kopte Kingsley Coman de gelijkmaker binnen na een afgemeten voorzet van invaller Leon Goretzka. Bayern blijft ondanks de draw nog wel koploper in de Bundesliga met 19 punten. Achtervolger Leipzig kan de kampioen later op de avond wel nog bijbenen.

Doelpuntenfestijn in Hoffenheim

Hoffenheim, waar Orel Mangala de hele partij speelde, kwam tegen Stuttgart vroeg op voorsprong via Baumgartner. Gonzalez , maakte al snel gelijk en via Wamangituka gingen de bezoekers zelfs met een voorsprong de rust in. Maar net uit de kleedkamers bracht Sessegnon de bordjes weer in evenwicht. Twintig minuten voor tijd kwam ‘Hoffe’ voor de tweede keer in de wedstrijd aan de leiding. Kramaric faalde niet vanop de stip en leek zijn ploeg zo de overwinning te schenken, maar ook deze keer kwamen de bezoekers terug langszij dankzij de late gelijkmaker van Kempf. Stuttgart staat voorlopig achtste met elf punten. Hoffenheim, tegenstander van AA Gent in de groepsfase van de Europa League, is met acht punten twaalfde.

Uitstekende kans Raman

Wolfsburg won tegelijkertijd met 0-2 op bezoek bij Schalke 04. Koen Casteels stond in doel bij Wolfsburg. Al na drie minuten bracht Weghorst de Wolven op voorsprong. Even later was het de Nederlander die zich als aangever toonde. Schlager zorgde voor de dubbele voorsprong. Nog voor de rust kwam Benito Raman het veld op voor Harit. Net voor affluiten kreeg Raman nog een uitstekende kans, maar die spatte uiteen op de lat. Koen Casteels staat met Wolfsburg op de vijfde plaats met veertien punten. Schalke staat voorlaatste met 3 punten en wacht al sinds januari van dit jaar op een overwinning in de Duitse competitie.