Ferry met 430 mensen aan boord loopt vast in Baltische Zee

Een ferry van de Finse rederij Viking Line is zaterdagnamiddag vastgelopen in een archipel in de Baltische Zee tussen Zweden en Finland. Dat is vernomen van de reder en de hulpdiensten. Er zijn 331 passagiers en 98 bemanningsleden aan boord. Zij moeten de nacht op het schip doorbrengen en zullen zondag geëvacueerd worden.