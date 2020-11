In 6 op de 7 scholen is het de leerkracht die de klas moet verluchten, en dat is niet ideaal

Slechts vijftien procent van de Vlaamse scholen heeft een systeem om de lucht mechanisch te verversen. Nochtans is dat de meest efficiënte manier om de ophoping van coronavirusdeeltjes tegen te gaan. “Dat kan ook door op de juiste manier ramen en deuren open te zetten, maar dat vergt een grote inspanning van leerkrachten”, zegt expert Marianne Stranger.

Slechts één op de zeven scholen voert verse lucht aan en/of zuigt vuile lucht af via buizen , staat in de nieuwste Schoolgebouwenmonitor. Dat is een vijfjaarlijks onderzoek naar de staat van onze schoolgebouwen ...