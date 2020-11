Doelman van Bayer Leverkusen gaat Thibaut Courtois achterna met onwaarschijnlijke blunder na terugspeelbal

Lukáš Hrádecký. De naam zegt u waarschijnlijk niets, maar toch ging zijn naam zaterdagnamiddag over de tongen in heel Duitsland. De Finse doelman van Bayer Leverkusen ging in de uitwedstrijd tegen Arminia Bielefeld immers aan het blunderen. Hrádecký kreeg de bal teruggespeeld van linksback Sinkgraven en vervolgens ging het helemaal mis. De Fin trapte tegen het leer maar raakte dit helemaal verkeerd. Resultaat: een heel knullige owngoal.