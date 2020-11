Zakenman raakt deels blind tijdens onterechte opsluiting in Antwerpse gevangenis: “Politie en justitie maken mensen gewoon kapot”

De rechtbank in Antwerpen heeft de Belgische Staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 51.000 euro aan bouwondernemer Nagib Amari (39). De zakenman raakte zo goed als blind aan een oog, omdat hem tijdens een - onterecht - verblijf in de gevangenis de noodzakelijke medische zorgen ontzegd werden. "Politie en justitie maken mensen gewoon kapot."

De vakbonden van het penitentiair personeel in de Begijnenstraat klagen de middeleeuwse toestanden in de Antwerpse Begijnenstraat al twintig jaar aan. De gevangenis is structureel overbevolkt, kampt structureel ...