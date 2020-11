Nurio Fortuna, de Gentse recordaankoop die (nog) niet kan overtuigen: “Niet jaloers op succes van Charleroi”

Ivan De Witte zag Nurio Fortuna (25) vorig seizoen met Charleroi meermaals imponeren tegen de Buffalo’s en besloot voluit te gaan voor de Angolese international. En de Gentse voorzitter slaagde in zijn opzet. Enkele maanden geleden werd de nieuwste recordaankoop van AA Gent dan ook met hoge verwachtingen voorgesteld. Maar een vervelende knieblessure gooide roet in het eten en zelfs ondanks een snelle revalidatie kon Nurio vooralsnog niet overtuigen in de Ghelamco Arena. “Ik heb nooit getwijfeld aan mijn eigen kwaliteiten. Maar ik was wel ontgoocheld, natuurlijk.”