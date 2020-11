Hij huilde valse tranen en gaf zelfs zijn schoonbroer de schuld, maar nu wacht hem 25 jaar cel

Hij gaf haar op als vermist, bekende daarna haar gedood te hebben, ontkende en bekende opnieuw. Maar zaterdag is Jonathann Daval (36) veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op zijn vrouw Alexia in oktober 2017. Heel Frankrijk volgde het assisenproces waarop Daval niet wilde toegeven dat zijn vrouw hem had willen verlaten. Het was een ongeluk, zo blijft hij volhouden.