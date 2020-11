Mike Trésor Ndayishimiye is met twee assists matchwinnaar bij winnend Willem II

Willem II heeft zaterdag op de negende speeldag van de Eredivisie met 2-1 gewonnen van VVV-Venlo. Mike Trésor was goed voor de assists bij beide doelpunten.

Willem II kwam al snel op een comfortabele dubbele voorsprong dankzij Pavlidis en Saglam. Vooral het laatste doelpunt mocht er zijn. Op aangeven van Trésor trapte de Duitser de bal heerlijk in doel. Tien minuten voor rust bracht het doelpunt van Giakoumakis de bezoekers terug in de wedstrijd, maar de thuisploeg hield stand in de tweede helft. Willem II (elfde) en VVV-Venlo (twaalfde) tellen beiden acht punten.