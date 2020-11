Voorzitter van Ivoriaanse voetbalbond sterft op 61-jarige leeftijd

De voorzitter van de Ivoriaanse voetbalfederatie (FIF), Augustin Sidy Diallo, is zaterdag op 61-jarige leeftijd overleden. Zijn dood komt op een moment van bittere strijd om zijn opvolging. Diallo testte op 9 november positief op het coronavirus. Mogelijk luidde dat zijn dood in, al bevestigde de FIF dat nog niet.

Sidy Diallo werd in 2011 tot president van de FIF gekozen. Vier jaar later volgde een nieuwe termijn. Hij had besloten zich niet kandidaat te stellen voor een derde termijn, ook al lieten de regels van de federatie hem dat toe.

Diallo moest daarom deze zomer normaal gezien zijn post verlaten, maar had tot voor zijn dood nog steeds de lopende zaken van de federatie in handen. Er is immers een bitse strijd gaande omtrent zijn opvolging. De Wereldvoetbalbond FIFA schortte het verkiezingsproces op na de afwijzing van de kandidatuur van voormalig sterspeler Didier Drogba. Naast Drogba zijn ook Sory Diabaté en Idriss Diallo kandidaat.