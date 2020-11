Italiaanse bakker die tijdens pandemie brood uitdeelde aan mensen in armoede, is overleden aan corona

Het was een hartverwarmend verhaal uit de eerste golf: een bakker uit Milaan wou buurtbewoners die het financieel moeilijk hadden een duwtje in de rug geven. Iedere dag legde hij manden vol brood en andere lekkernijen voor zijn bakkerij. Wie het nodig had, mocht zich bedienen. Nu is de man zelf overleden aan de gevolgen van het virus. Dat meldt The New York Times.

Gianni Bernardinello (76) was een warme bakker, maar vooral warm van inborst. “Om zij die het nodig hebben een handje te helpen”, stond er te lezen bij de manden met gratis brood, pizza en koekjes die hij voor zijn bakkerij plaatste. Telkens iemand iets uit de manden nam, ging hij discreet naar zijn atelier. Hij verstopte zich om de mensen niet in verlegenheid te nemen. Een aalmoes aannemen, dat doet niemand met trots.

“Hij heeft altijd gezegd dat het overschotjes van de dag voordien waren”, zegt een vriendin van Bernardinello aan de krant. “Maar tegen de middag zag ik hem toch wat verse broden erbij leggen. Hij zat echt in met de mensen.”

Hoewel zijn dochters hem maar al te graag veiling binnenshuis hadden gezien, was hij met geen stokken weg te slaan van zijn ovens. “Deze vier muren hebben in 130 jaar nog geen enkele dag zonder brood gekend”, zei hij steeds. “Zelfs tijdens de bombardementen in 1943 werd hier gebakken.”

Bernardillo is op 9 november overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij laat twee dochters, vier kleinkinderen en zijn vrouw na. Samuela, een van zijn dochters, zal de bakkerij overnemen. “Hij heeft ons altijd geleerd dat we hulp moeten beiden waar we kunnen. En mensen zullen altijd brood nodig hebben.”