Donald Trump vraagt om nieuwe hertelling in Georgia

Na de nipte overwinning van zijn Democratische rivaal Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia, heeft zittend president Donald Trump om een nieuwe hertelling in de staat verzocht. De bijbehorende aanvraag is zaterdag ingediend, heeft zijn campagneteam bekendgemaakt.

Zijn advocaten zeiden dat om hertelling is gevraagd om ervoor te zorgen dat elke wettelijke stem wordt geteld. Eerder verloren Trumps advocaten verschillende rechtszaken tegen de verkiezingsresultaten in Georgia, net als in verschillende andere staten.

Trump had tot dinsdag om een nieuwe hertelling aan te vragen. Hij heeft dit kunnen doen omdat het verschil tussen de kandidaten minder dan 0,5 procentpunt is.

De autoriteiten hadden eerder al een hertelling ingesteld nadat uit de eerste telling naar voren kwam dat Biden in Georgia een voorsprong had van zo’n 14.000 stemmen op Donald Trump. Meer dan 5 miljoen stemmen zijn met de hand opnieuw geteld. Na zes dagen tellen bleek afgelopen donderdag dat Biden een voorsprong van 12.670 stemmen overhield en nog steeds de winnaar was in de staat. Verantwoordelijk staatssecretaris Brad Raffensperger en gouverneur Brian Kemp hebben die resultaten vrijdagmiddag bevestigd.

Het juridische team van Trump legde het verzoek om een hertelling uit door aan te dringen op een “eerlijke telling van de stemmen”, die handtekeningvergelijkingen en andere belangrijke beschermende maatregelen moet omvatten. “Laten we stoppen met het geven van verkeerde resultaten aan de mensen. Er moet een tijd komen dat we stoppen met het tellen van illegale stembiljetten. Hopelijk komt die snel”, stond in een verklaring.