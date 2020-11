Romeinse munten en fragmenten van kruiken: zoekdag voor metaaldetectoristen levert 73 archeologische vondsten op

Een zoekdag voor metaaldetectoristen in het Landense Waasmont heeft 73 archeologische vondsten opgeleverd.

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Een van de opmerkelijkste artefacten is een Romeinse bronzen kruik uit de eerste eeuw na Christus.

In het weekend van 3 en 4 oktober 2020 vond in het Landense Waasmont de nationale zoekdag voor metaaldetectoristen plaats. Het evenement bracht 150 zoekers op de been die met een metaaldetector in de hand de Landense leemgrond verkenden, op zoek naar archeologische schatten.

Negentien deelnemers rapporteerden in totaal 73 vondsten. Het ging onder meer om Romeinse munten, fragmenten van een Romeinse kruik, fibulae (Romeinse mantelspelden), munten uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, lithische artefacten, boekbeslag en munitie uit WO I of II. Daarnaast werden musketkogels, religieuze objecten zoals een heiligenhanger en kruisjes, kledingaccessoires zoals een riemton, en gespen en knopen gevonden. Waasmont maakt deel uit van de Haspengouwse Leemstreek en kan beschouwd worden als één van de archeologisch rijkere bodems van ons land.

Agentschap Onroerend Erfgoed?

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht, lid van de Commissie Onroerend Erfgoed, wijst er op dat het belangrijk is dat metaaldetectoristen die opgravingen doen in het bezit zijn van een erkenning en over de nodige omkadering beschikken bij het vinden, melden en determineren van vondsten. “Het valt dan ook te betreuren dat het Agentschap Onroerend Erfgoed op één van de grootste evenementen binnen hun sector in geen velden of wegen te bespeuren valt”, zegt hij.