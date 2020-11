Betogers steken parlement Guatemala in brand

In Guatemala hebben honderden betogers zaterdag het parlement in brand gestoken. Ze protesteren tegen de goedgekeurde begroting van het arme Centraal-Amerikaanse land.

Tijdens de aanval door de betogers was het gebouw leeg. De politie kon de relschoppers uiteen drijven. De brandweer kon de vlammen blussen. Het is niet duidelijk hoe groot de schade aan het gebouw is.

De betogers eisen het vertrek van president Alejandro Giammattei, die volgens hen verantwoordelijk is voor de begroting. Ook de vice-president heeft al opgeroepen tot het ontslag van Giammattei.

Volgens de oppositie gaat het geld uit de begroting vooral naar grote infrastructuurprojecten, en niet naar de strijd tegen armoede en ondervoeding in het land.