Ook als Donald Trump verkiezingsnederlaag niet toegeeft, gaat Twitter alle officiële presidentiële accounts op 20 januari overdragen aan Joe Biden

Twitter zal op 20 januari de officiële twitter-account van de Amerikaanse president (@POTUS) overdragen aan Joe Biden, ook als Donald Trump tegen dan zijn juridische strijd niet gestaakt heeft en zijn nederlaag nog steeds ontkend. Dat meldt een woordvoerder van Twitter bij Politico.

Vanaf 20 januari, de dag waarop Joe Biden ingezworen wordt als de volgende president van de VS, zal Twitter de presidentiële accounts overdragen aan Joe Biden en zijn team. Ook als Trump tegen dan zijn nederlaag nog steeds niet heeft toegegeven, zullen de accounts wisselen van eigenaar. Twitter heeft hiervoor noch informatie noch de medewerking van het entourage van Trump nodig. Ook de andere presidentiële account, met name die van de first lady @FLOTUS, zal overgaan op Jill Biden.

Trump heeft de afgelopen vier jaar veel getweet, maar steeds vanop zijn eigen account @realdonaldtrump. Hij heeft daar ook een pak meer volgers dan op de officiële @POTUS-account.