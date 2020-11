Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) waarschuwt: “De politie zal waar nodig ook op Kerstmis aanbellen”

De politie zal ook op Kerstmis toezien op de naleving van de coronamaatregelen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in een interview met De Zondag.

Handhaving is belangrijk en waar nodig, door geluidshinder bijvoorbeeld, zal de politie aanbellen, aldus de minister.

Nog volgens minister Verlinden is de absolute wens van de regering om “iets meer menselijke nabijheid” toe te laten voor Kerstmis. Tegelijk moeten de alarmsignalen van de ziekenhuizen heel serieus worden gehouden. “We zijn nu op vijf weken van Kerstmis. Als we ons allemaal goed aan de maatregelen houden, dan kunnen we misschien een perspectief bieden”, klinkt het.