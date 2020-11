Rechter noemt juridische claim van Donald Trump om de verkiezingsuitslag omver te werpen “het monster van Frankenstein”

Een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft Donald Trump zaterdagavond een nieuwe nederlaag bezorgd in zijn juridische strijd om de verkiezingsuitslag aan te vechten. En hoewel president-elect Joe Biden officieel tot winnaar is uitgeroepen van de staat Georgia vraagt de Amerikaanse president nog maar eens een hertelling.

Volgens rechter Matthew Brann konden de advocaten van de Trump-campagne niet met bewijzen staven dat er sprake was van fraude bij de door Joe Biden gewonnen Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want: gestoeld op “speculatieve beschuldigingen”. Brann - zelf een Republikein - voegde eraan toe dat hij niet “de macht heeft om het stemrecht weg te nemen van één persoon, laat staan van miljoenen burgers.” Verder zei hij dat de juridische claim “haastig in mekaar was genaaid, net zoals het monster van Frankenstein.”

De klacht van Trump werd dan ook verworpen. Trumps’ advocaat Rudy Giuliani opperde in een verklaring teleurgesteld te zijn over de uitspraak. Hij gaat in beroep. “De beslissing van vandaag blijkt om ons te helpen in onze strategie om snel naar het Amerikaanse Hooggerechtshof.”

De beslissing van de rechtbank betekent volgens Amerikaanse media een zwaar verlies voor het kamp van president Trump. Die had gehoopt in Pennsylvania gehoor te vinden bij de rechtbank.

Hertelling Georgia

Maar Trump weigert zijn verlies los te laten en vraagt nu ook een nieuwe en tweede hertelling aan van de stemmen in de staat Georgia. “Elke wettelijke stem moet geteld worden”, aldus zijn advocatenteam.

De autoriteiten hadden eerder al een hertelling ingesteld nadat uit de eerste telling naar voren kwam dat Biden in Georgia een voorsprong had van zo’n 14.000 stemmen op Donald Trump. Meer dan 5 miljoen stemmen zijn met de hand opnieuw geteld. Na zes dagen tellen bleek afgelopen donderdag dat Biden een voorsprong van 12.670 stemmen overhield en nog steeds de winnaar was in de staat. Verantwoordelijk staatssecretaris Brad Raffensperger en gouverneur Brian Kemp hebben die resultaten vrijdagmiddag bevestigd.

Het juridische team van Trump legde het verzoek om een hertelling uit door aan te dringen op een “eerlijke telling van de stemmen”, die handtekeningvergelijkingen en andere belangrijke beschermende maatregelen moet omvatten. “Laten we stoppen met het geven van verkeerde resultaten aan de mensen. Er moet een tijd komen dat we stoppen met het tellen van illegale stembiljetten. Hopelijk komt die snel”, stond in een verklaring.