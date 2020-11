Vrouw zwaargewond bij ontploffing in stacaravan

Turnhout / Mol - Op de camping Baalse Hei in de Roodhuisstraat in Turnhout raakte een vrouw ernstig gewond bij een brand in haar stacaravan.

Het vuur ontstond zondagochtend rond 6 uur toen de vrouw koffie wilde zetten. Er volgde een explosie met een steekvlam. De toegesnelde brandweer kon niet voorkomen dat de caravan helemaal uitbrandde.

De eigenares, een vrouw uit de buurt van Mol, was zaterdagavond toegekomen op de camping. Ze is met zware verwondingen naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen gebracht.

Medewerkers van het gerechtelijk lab zijn ter plaatse om de juiste oorzaak van de brand te onderzoeken.

Foto: BFM