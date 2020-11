Dodentol IS-aanval Kaboel loopt op tot tien, 51 mensen raakten gewond

De dodentol van de mortieraanvallen op de Afghaanse hoofdstad Kaboel zaterdag is opgelopen tot tien. Dat heeft de Afghaanse vicepresident, Amrullah Saleh, zondag gemeld. Bij de aanvallen, die opgeëist zijn door terreurgroep IS, vielen ook 51 gewonden.

De terroristen zeiden dat de Groene Zone, een versterkte wijk met onder meer de internationale ambassades en het NAVO-hoofdwartier, het belangrijkste doelwit was. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken vielen er 23 granaten in verschillende bevolkte gebieden van de hoofdstad. Raketten en mortiergranaten werden afgevuurd vanuit twee mini-trucks.

De Amerikaanse ambassadeur in Kaboel, Ross Wilson, zei dat Afghanen niet mogen leven in terreur en dat zijn land zou samenwerken met Afghaanse partners om dergelijke aanvallen te voorkomen en de daders ter verantwoording te roepen. De VN-missie in Afghanistan (UNAMA) liet via Twitter weten diep geschokt te zijn door de aanvallen op burgers, en voegde toe dat de daders zullen moeten terechtstaan.

De aanslagen komen twee dagen na een bezoek van de Pakistaanse premier Imran Khan, waarbij hij beloofde dat zijn regering het nodige zou doen om het geweld in Afghanistan te verminderen.