Jogger opgepakt die hondje Dribbel doodstak: ultraloper, klimaatexpert en “natuurvriend” bekent de feiten

Waasmunster -

In het onderzoek naar een jogger die vorige week hondje Dribbel doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster, is een verdachte opgepakt. Dat meldde gisteren het parket Oost-Vlaanderen. Het gaat om de 43-jarige A.V. uit Lokeren, een ultraloper die ook werkt als klimaat- en milieuexpert bij de overheid. Hij heeft de feiten bekend, het parket vraagt zijn aanhouding.