Roman Yaremchuk test positief op corona: AA Gent plots in spitsennood

Zondagavond zal AA Gent op bezoek bij Charleroi geen beroep kunnen doen op Roman Yaremchuk. De aanvaller blijkt dan toch ook besmet door het coronavirus na de interland-break met Oekraïne.

Yaremchuk kwam eerder deze week nog met een privéjet terug na interlandverplichtingen met het Oekraïense nationale elftal waar een fikse uitbraak van corona was vastgesteld. Onder anderen bij Sobol (Club Brugge) en Makarenko (KV Kortrijk) werd het virus vastgesteld.

Door het uitvallen van Yaremchuk komen de Buffalo’s stilaan in de problemen in het offensieve compartiment want Laurent Depoitre is volgens coach Wim De Decker nog niet topfit nadat hij uitviel tegen Genk. Tim Kleindienst is hierdoor de enige nog fitte centrumspits bij AA Gent maar de Duitser kon tot nu toe allesbehalve overtuigen sinds hij Heidenheim inruilde voor de Ghelamco Arena. Achterin zal Gent het bovendien zonder Alessio Castro-Montes moeten stellen. De rechterflankspeler testte dan wel negatief maar voelt zich nog niet klaar voor het grote werk en daarom komt Cederick Van Daele opnieuw bij de selectie.