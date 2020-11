Leden Spaanse Guardia Civil schieten twee keer op dakloze die hen in Barcelona “bedreigde met een mes”

Agenten van de Guardia Civil in het Spaanse Barcelona hebben een 43-jarige dakloze man twee keer in de buik geschoten, nadat hij hen bedreigd zou hebben met een mes. Officieel greep de politie in na klachten van de buren, al spreken enkele buurtbewoners dat tegen. “Hij deed geen vlieg kwaad.”

De agenten van de Guardia Civil houden vol dat ze bedreigd werden met een mes en dat ze moesten ingrijpen na klachten van de buren. Die zegden dat de dakloze man “overlast veroorzaakte”.

Het slachtoffer is Marjan C., een man die oorspronkelijk uit Hongarije komt en sinds juni al op de bekende Sant Joan-promenade, in het centrum van Barcelona, slaapt. Buren kennen hem van zien en noemen hem “vreedzaam”. “Hij deed geen vlieg kwaad. Altijd is hij onderweg met hoeden en glazen.” Maar tegelijk beseffen ze ook dat zijn soms bizarre gedrag te wijten is aan een psychische stoornis.

Sommigen onder hen zagen hoe de dakloze zaterdagavond rond half zeven opgejaagd werd door de politie. “Ze volgden hem op een drafje, alsof de politie hem niet wilde pakken”, vertelt een getuige in de Spaanse krant El Paìs.

Steeds meer agenten voegden zich bij het pak. “De politie duwde omstaanders weg.” Vlak voor een natuurwinkeltje reed een combi de man klem. “Laat je wapen vallen”, hoorde een van de omstaanders roepen, die eraan toevoegt dat er op dat moment meerdere wagens en een zestal agenten ter plaatse waren.

Toen hoorde de getuige twee schoten. "Eentje ketste af op de grond, een andere kogel belandde in zijn maag”, getuigt een groepje kinderen dat ook ter plaatse was. Een ander koppel kon vanuit het raam zien wat er gebeurde. “Het heeft lang geduurd voordat er hulp kwam.” Een dokter die toevallig passeerde, diende de eerste hulp toe. Pas later kwam er een ziekenwagen. Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis in Sant Pau gebracht. Daar moest hij een operatie ondergaan.

De buurt reageert geschokt omdat Marjan volgens hen nauwelijks problemen veroorzaakte. “Ik gaf hem zelfs een slaapzak”, verklaart een bewoner, die zich niet kan herinneren dat Marjan ooit gewelddadig zou zijn geweest.

Om te zien of er fouten zijn gemaakt, heeft de gemeenteraad van Barcelona een intern onderzoek gestart naar het reilen en zeilen binnen de Guardia Civil. Albert Batlle, lid van de lokale Veiligheidsraad, is formeel. “De man heeft de agenten besprongen. Toen ze hem vroegen zijn identiteit kenbaar te maken, heeft hij hen aangevallen met een groot mes. Nu moeten we uitzoeken wat er precies gebeurd is.” Hij benadrukt: “Dat onderzoek moet transparant verlopen.”