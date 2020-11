Kunststofproducenten ontwikkelen app om “plastic keutels” in Antwerpse haven te melden

Antwerpen - Het Antwerp Zero Pellet Loss Platform, een samenwerking van kunststofproducenten en andere partners uit de Antwerpse haven, werkt aan een app waarmee gemeld kan worden waar er plastic korrels liggen op wegen in het havengebied. Er wordt ook gewerkt aan een gedetailleerde studie die de stroom van kunststofkorrels in de haven in kaart zal brengen.

Het Antwerp Zero Pellet Loss Platform is een samenwerking van twaalf plastic producenten, zes logistieke en tien transportbedrijven, vijf sectororganisaties en het Antwerpse Havenbedrijf. Het platform werkt binnen de Operation Clean Sweep, een internationaal programma dat ontwikkeld is om het accidenteel verlies van kunststofkorrels (pellets, vlokken en poeders) tijdens de behandeling doorheen de verschillende schakels in de kunststofwaardeketen te voorkomen om zo te vermijden dat ze in het milieu terechtkomen. De “plastic keutels” kunnen een zware impact hebben op de fauna en flora in het havengebied.

De deelnemende bedrijven zetten eind vorig jaar een actieplan op. Daarbij werd een aantal initiatieven genomen, zoals een gestructureerd veegplan om twee keer per maand korrels op te ruimen op de wegen in de haven. In september nam het Havenbedrijf de Nul-O-Plastic van Jan De Nul in gebruik, een plastic zuiger die wordt ingezet in het natuurgebied Galgeschoor.

In 2021 wordt in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool een mobiele app gelanceerd. Via die app kan iedereen melden waar er kunststofkorrels liggen op de wegen in het Antwerpse havengebied, waarna de schoonmaakdiensten ter plaatse komen om ze op te ruimen.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen werken daarnaast aan een studie die de stroom van kunststofkorrels gedetailleerd in kaart brengt en analyseert. De resultaten van dat rapport worden eind volgend jaar verwacht. Op basis van die studie kunnen de partners in het Zero Pellet Loss-initiatief hun huidige acties verfijnen en nieuwe initiatieven opzetten. “Als een van de belangrijkste productie- en logistieke centra voor kunststoffen in Europa heeft de Antwerpse haven een voorbeeldrol in de strijd tegen pellet loss”, zegt milieu-expert van Port of Antwerp Vincent Van Dyck. “Preventieve maatregelen zijn dus uiterst belangrijk. Kunststoffen hebben een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde of de natuur.”