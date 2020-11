Geert Molenberghs, de ‘Mr No’ van de experts: “Die bedreigingen? Tijdens dit gesprek heb ik al twee keer een combi zien voorbijrijden”

In een normaal jaar geeft hij les aan tweeduizend studenten, verspreid over de UHasselt, KU Leuven en UAntwerpen. Maar ‘normaal’ mag je uit het woordenboek van 2020 schrappen. Dus doceert biostatisticus en corona-expert Geert Molenberghs vandaag voor een paar miljoen Vlamingen in televisiestudio’s, radioprogramma’s en kranten. En dan weten dat het begon in Antwerpen-Noord, met een kind dat de nummerplaten van auto’s noteerde om patronen te zien.