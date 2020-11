Kerstboom veroorzaakt felle brand: vrouw (52) met zware intoxicatieverschijnselen naar ziekenhuis gebracht

Bredene - Zondagochtend woedde een hevige brand in een rijwoning in de Duinenstraat in Bredene. Een 52-jarige dame werd met zware intoxicatieverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Het was een toevallige passant die de brand had ontdekt en de brandweer verwittigde. Bij aankomst van de brandweer woedde de brand hevig. “Het ging om een felle brand, maar aangezien we de brandhaard snel konden lokaliseren was de brand na tien minuten onder controle”, zegt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. “Dat zorgde ervoor dat de brand niet de kans had om over te slaan naar aanpalende huizen.”

Een 52-jarige dame raakte bevangen door de rook en werd met zware intoxicatieverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. “We hebben de vrouw uit het huis moeten halen. Ze werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig werd snel alarm geslagen, anders waren de gevolgen niet te overzien.”

Kerstboom

Een kerstboom zou aan de oorzaak van de brand liggen. “We hebben inderdaad vermoedens dat de brand ontstaan is door een kerstboom die opgesteld stond in de woonkamer. Die bevat heel wat kunststof en dat zorgt telkens voor heel wat rookschade en verklaart ook de zware intoxicatieverschijnselen bij de bewoonster”, aldus de brandweerkapitein. De woning liep heel wat schade op en is onbewoonbaar.

Het is ondertussen al de tweede brand in amper een week tijd in Bredene. Vorige week zaterdag brak brand uit in een alleenstaande woning in de Sluizenstraat. Ook daar werd een vijftigjarige vrouw naar het ziekenhuis gebracht met zware brandwonden en ademhalingsproblemen. Haar twee honden en een papegaai overleefden de brand niet. Burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) kwam bij beide branden ter plaatse. “Dat we nu met twee felle branden in amper een week tijd geconfronteerd worden is pure pech. Uiteindelijk is het belangrijk dat de dame op het nippertje gered werd”, aldus de burgemeester.